KOTSİAD ve Karadeniz’e hayırlı olsun ziyaretleri

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kısa süre önce kongrelerini gerçekleştiren KOTSİAD ve Körfez Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın Başkan ve yönetimlerini ziyaret etti. Hayırlı olsun ziyaretlerinde Başkan Şener Söğüt’e, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna da eşlik etti.
HAYIRLI OLSUN
Başkan Şener Söğüt ilk olarak Kocaeli Tüm Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (KOTSİAD) Başkanlığına tekrar seçilen Erkan Gül ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. KOTSİAD’ın güzel projelere işlere imza attığını belirten Başkan Söğüt, başarıların devamını diledi.
BAŞARILAR DİLEDİ
Başkan Söğüt daha sonra son kongrede güven tazeleyen Körfez Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Karadeniz’i ziyaret etti. Yeniden başkanlığa seçilen Ali Karadeniz ve yönetimini tebrik eden Başkan Söğüt, bundan sonra yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.