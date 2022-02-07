KOTSİAD ve Karadeniz’e hayırlı olsun ziyaretleri

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kısa süre önce kongrelerini gerçekleştiren KOTSİAD ve Körfez Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın Başkan ve yönetimlerini ziyaret etti. Hayırlı olsun ziyaretlerinde Başkan Şener Söğüt’e, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna da eşlik etti.

HAYIRLI OLSUN

Başkan Şener Söğüt ilk olarak Kocaeli Tüm Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (KOTSİAD) Başkanlığına tekrar seçilen Erkan Gül ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. KOTSİAD’ın güzel projelere işlere imza attığını belirten Başkan Söğüt, başarıların devamını diledi.

BAŞARILAR DİLEDİ

Başkan Söğüt daha sonra son kongrede güven tazeleyen Körfez Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Karadeniz’i ziyaret etti. Yeniden başkanlığa seçilen Ali Karadeniz ve yönetimini tebrik eden Başkan Söğüt, bundan sonra yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.