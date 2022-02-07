Türk Telekom ile akıllanan şehirler tasarruf ediyor

Türk Telekom, yeni nesil şehir dönüşümüne yapay zekâ teknolojileriyle öncülük ederek, 13 ilde hayata geçirdiği 6 alandaki çözümle, trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm alanlarda enerji tasarrufu sağlanmasına katkıda bulundu. Telekom’un ‘Yeni Nesil Şehircilik İnisiyatifi’ adı altında sürdürdüğü çalışmalarla şehir hayatı kolaylaşırken, yaşam kalitesi de arttı.
BİLGİ VE İLETİŞİM
Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, konuyla ilgili olarak, şöyle konuştu: “Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, teknolojiyi insana ve doğaya faydaya dönüştürmek için çalışıyoruz. İnsan odaklı projelerimizle şehir yaşamını kolaylaştırıyor, ‘Yeni Nesil Şehir Platformu’ adı altında belediyelere kent yaşamına dair çözümler sağlıyoruz. Yapay zekâ çözümlerimizle sağlıktan ulaşıma, enerjiden güvenliğe pek çok alanda kent sakinlerine daha iyi bir yaşam sunuyoruz.”
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.