Türk Telekom ile akıllanan şehirler tasarruf ediyor

Türk Telekom, yeni nesil şehir dönüşümüne yapay zekâ teknolojileriyle öncülük ederek, 13 ilde hayata geçirdiği 6 alandaki çözümle, trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm alanlarda enerji tasarrufu sağlanmasına katkıda bulundu. Telekom’un ‘Yeni Nesil Şehircilik İnisiyatifi’ adı altında sürdürdüğü çalışmalarla şehir hayatı kolaylaşırken, yaşam kalitesi de arttı.

BİLGİ VE İLETİŞİM

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, konuyla ilgili olarak, şöyle konuştu: “Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, teknolojiyi insana ve doğaya faydaya dönüştürmek için çalışıyoruz. İnsan odaklı projelerimizle şehir yaşamını kolaylaştırıyor, ‘Yeni Nesil Şehir Platformu’ adı altında belediyelere kent yaşamına dair çözümler sağlıyoruz. Yapay zekâ çözümlerimizle sağlıktan ulaşıma, enerjiden güvenliğe pek çok alanda kent sakinlerine daha iyi bir yaşam sunuyoruz.”