Vodafone’dan yenilik

Müşterilerine tüm kanallarda aynı deneyimi yaşatmayı hedefleyen Vodafone, yeni “Gel İncele Adresine Gönderelim” hizmetiyle, sadece online mağazada satışa sunulan ürünleri fiziksel mağazalarda inceledikten sonra kişisel dijital asistan TOBi üzerinden sipariş verme ve adrese teslim alma imkânı sunuyor. Türkiye genelinde tüm Vodafone mağazalarında sunulan bu hizmet, akıllı telefondan akıllı ev cihazlarına pek çok ürün alışverişinde kullanılabiliyor. Konuyu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Mağaza ve online kanal arasında bütünleşik hizmet yapısı kurduk” dedi.