KOÇTAŞ’tan pratik kulübe yapımı önerileri

Koçtaş, soğuk ve karlı kış günlerinde sokak hayvanlarını ısıtacak pratik kulübe yapımı önerileri sunuyor. Minik dostlarımız için dayanıklı kulübeler yapmak isteyenler aradıkları tüm detaylara Koçtaş Yaşayan Evler Blog’dan ulaşabiliyor. Koçtaş, sokak hayvanları için bu soğuk kış günlerinde sıcacık bir barınak yapmak isteyenlere kısa sürede hayata geçirebilecekleri öneriler sunuyor.
DAYANIKLI KULÜBE
Hem kedilere hem de köpeklere dayanıklı kulübe yapmak için strafor ve koli kullanılabilir. Kolinin üst kısmının barınağın çatısı olacak şekilde ölçüsü alındıktan sonra kesme ve katlama bölümlerinin belirlenmesi gerekiyor. Ardından fazlalıkları kesilerek, belirlenen noktalardan koli katlanarak ve koli bandı ile yapıştırılarak çatı oluşturulabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.