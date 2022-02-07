KOÇTAŞ’tan pratik kulübe yapımı önerileri

Koçtaş, soğuk ve karlı kış günlerinde sokak hayvanlarını ısıtacak pratik kulübe yapımı önerileri sunuyor. Minik dostlarımız için dayanıklı kulübeler yapmak isteyenler aradıkları tüm detaylara Koçtaş Yaşayan Evler Blog’dan ulaşabiliyor. Koçtaş, sokak hayvanları için bu soğuk kış günlerinde sıcacık bir barınak yapmak isteyenlere kısa sürede hayata geçirebilecekleri öneriler sunuyor.

DAYANIKLI KULÜBE

Hem kedilere hem de köpeklere dayanıklı kulübe yapmak için strafor ve koli kullanılabilir. Kolinin üst kısmının barınağın çatısı olacak şekilde ölçüsü alındıktan sonra kesme ve katlama bölümlerinin belirlenmesi gerekiyor. Ardından fazlalıkları kesilerek, belirlenen noktalardan koli katlanarak ve koli bandı ile yapıştırılarak çatı oluşturulabilir.