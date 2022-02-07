İhtiyaca göre paketler PTTCELL’de

Türkiye’nin her geçen gün iletişim ağını genişleten markası PTTCell, avantajlı tarifeleri ve hizmet kalitesiyle uzakları yakın kılıyor. PTTCell insan odaklı hizmet anlayışıyla yüksek kalitede mobil iletişim hizmetini hesaplı şekilde müşterileriyle buluşturuyor. İnovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi temel alarak büyük bir değişim ve dönüşüme imza atan PTT AŞ; posta, banka ve lojistik hizmetlerinin yanı sıra 2013 yılında hizmete sunduğu PTTCell markası ile mobil iletişim hizmetlerine devam ediyor. PTTCell, yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği birbirinden özel kampanyalarla her bütçeye uygun faturalı ve faturasız tarifeler sunuyor.