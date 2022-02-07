Odeabank, 2022 yılına da büyüyerek girdi

Odeabank, yaklaşık iki yıldır iç ve dış piyasalarda yaşanan pandemi kaynaklı zorluklara rağmen 2021'i de büyüme ile tamamladı. Odeabank, 2021 yılında net kârını geçtiğimiz yıla göre yüzde 53 artırarak 206 milyon TL’ye yükseltti. Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, “Pandemi koşullarının etkisinin devam ettiği 2021 yılını da büyüyerek tamamlamayı başardık” dedi.