Karamürsel’e yeni park yapıldı

Şehirdeki spor yatırımlarını hayata geçirmeyi sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özellikle gençlerin yararlanabileceği bir yatırımı daha hayata geçirdi. Birçok oyun alanı ile diğer pek çok imkanın bulunduğu ayrıca içerisinde Kocaeli’nin ilk ve tek sentetik buz pistini barındıran park, Karamürsel ilçesinde tamamlandı. Modern sentetik buz pisti, yakın zamanda çocuk ve gençlere hizmet vermeye başlayacak.

KAYKAY VE SENTETİK BUZ PİSTİ

Kocaeli’de gençleri spor ve sanatın çeşitli dallarıyla buluşturan Büyükşehir, yakın zamanda Karamürselli gençleri sentetik buz pateni ve skate park (kaykay pisti) sporuyla tanıştıracak. Kayacık Mahallesi’ndeki kapalı yüzme havuzu yanına inşa edilen parkta 840 metrekare kaykay ve 375 metrekare sentetik buz pisti yapıldı. Kullanıma açıldığında çocukların ve gençlerin çok hoşuna gidecek modern sentetik buz pistinin çevre ilçelerden de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

ENGELLİ ÇOCUK OYUN GRUBU

145 metrekarelik engelli çocuk oyun grubunun içerisinde bulunduğu parkta büfe, 440 metrekare macera parkuru, 220 metrekare baskı beton yol, 200 metre çevre korkuluğu, 10 adet piknik masası imalatı, bir adet dörtlü çeşme ve 4 bin metrekare peyzaj düzenlemesi tamamlandı.