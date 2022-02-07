BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Cem Yılmaz'a şikayet ettiren elektrik faturası bize ne yapmaz. Ampül söndü ama dikenleri devam ediyor. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş KRT’de yayınlana Uyanma Vakti programına konuk oldu. Savaş Kerimoğlu’nun sorularını cevaplandıran Baş, elektrik kesintileri ve elektrik faturaları üzerine değerlendirmeler yaptı.

“Yıl 2022, 5 gün elektrik verilememiş bir Isparta ve orada donarak hayata veda etmiş bir amcamız var” diyen BTP lideri, “Devlet bundan haberdar olmak zorunda mıdır, herkesi bilmek zorunda mı?” sorusuna şu cevabı verdi; “Kesinlikle herkesi bilmek zorunda, herkesin farkında olmak zorunda. Bugün istihbari anlamda herkesin farkındasınız. Bir belediye başkanının yediği balığın farkındasınız, çizdiği rotada izlediği yolun farkındasınız, mobeselerle takip ediyorsunuz. Bugün ülkede ne oluyor ne bitiyor her şeyin farkındasınız ama o vatandaşın farkında değilsiniz. O vatandaş bir temsil. O'nun gibi geçim problemi yaşayan, o yaş grubunda insanlar var. Devlet kendi coğrafyası içinde uçan kuşundan haberdar olmak ve bunu sahiplenmek zorundadır.”

“Isparta’daki kesinti özelleştirme politikasının bir sonucudur”

Isparta’da yaşanan elektrik kesintisinin yanlış özelleştirme politikasının bir sonucu olduğunu ifade eden Hüseyin Baş şu dikkat çekici ifadeleri kullandı; “Isparta'da 5 gün elektrik kesildi. Elektrik özelleştirmeleri adı altında peşkeşler gördük. Bu ülkenin ekonomisi özelleştirmeler adı altında yıllardır peşkeş çekiliyor. Kime peşkeş çekilmiş Cengiz ve Kalyon Holding'e, CK Elektrik Isparta'daki elektrik firması. Bunu devlet yapmak zorunda. Isparta halkı vergi mi ödemedi? Peki sen özelleştirdiğin bu firmayı denetledin mi? Bu firma bunun altyapısını hazırlayacak, bunun teminini sağlayacak, stoklarını yapacak... Stokçuluk haram diyorlar ama demek ki elektrik stoğumuz olsaydı helaldi çünkü insanlar rahat edecekti. 5 müteahhide bunları peşkeş çektiniz ve günün sonunda insanların 2022 yılında Isparta'da, Türkiye'nin göbeğinde elektriksiz, doğalgazsız kalmalarına göz yumdunuz.”

Enerji Bakanı’na helallik cevabı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Ispartlılara yaptığı, ‘Hakkınızı helal edin’ çağrısına da cevap veren Hüseyin Baş, “Bakanın helallik istemesi için Isparta'da yaşıyor olması lazım, aynı dertten muzdarip olması lazım. Bugün elektrik Isparta'da yok yarın belki Ankara'da, İstanbul'da ya da başka bir kentte olmayacak, ama bu elektriği bize sağlamakla mükellef olan insanların bir elektrik problemi, ısınma problemi geçinme problemi yok. Gel bakayım, aynı sıkıntıyı sen çek, çekebiliyor musun! Bu ülkede insanlar çocuklarını okula yollayamıyor, kış vakti çocuklar okula gidecek ama giyecek montu olmayan çocuklar var.” dedi.

“Hep sattılar daha da satacaklar”

Neo liberal bakış açısında yıllarca ülkemize devlet özelleştirme yapacak, devlet istihdam yapmaz, devlet üretim yapmaz dayatmasının yapıldığını ifade eden BTP lideri açıklamalarına şu şekilde devam etti; “Bunun sonunda hükümetimiz de ‘Cumhuriyetin ne kadar kazanımı varsa elden çıkaralım, satalım’ dedi. Şimdi bu bir yanlış, devlet neden üretim yapmasın, istihdam yapmasın, para kazanmasın? Burada özel şirketler para kazansın diye, monopol piyasalar oluşsun diye sana dayatılan bir oyun bu bunu nasıl görmezsin. Bu yanlış yapıldı, bu yanlışın üzerine katmerli yanlış da şu; bizim ülkemizdeki özelleştirmeler yok pahasına peşkeş çekildi. Milyar dolar edecek firmalar milyon dolar etmeyecek paralara yandaşlara verildi. Şuanda Türkiye'nin yaşadığı durum bu, alacaklılar kapıya dayanmış, eldeki bütün sermaye peşkeş çekilmiş, satılmış. Hala da satacak çok şey var. Mesela THY'nin yüzde yüz özelleştirileceğini düşünüyorum.”

“Elektriği devlet verseydi bugünkü faturalar dörtte bir seviyesinde olacaktı”

İnsanların bu faturaları ödeyemediğini ifade eden Hüseyin Baş, “Ben bunu elektrik dağıtıcı firmalarına sormak istiyorum, bu insanlar yarın bu faturaları ödeyemediğinde ne yapacaksınız? Düşünsenize milyarlarca liralık elektrik faturası ödenmiyor bu firmalar kar mı edecek? Türkiye'de elektriğin devlete maliyeti 8 milyar lira, vatandaşın ödediği para 34 milyar lira. Arada 4,5 kata yakın bir fark var. Normalde devlet bize elektriğimizi verse bugünkü faturaların dörtte birini ödeyeceğiz. Bu insanlar nasıl yaşayacak bunun bir mantığı olabilir mi! Bu tamamen devleti yönetenlerin kifayetsizliği, yetersizliğidir. Beceremiyorlar bunu tartışmanın bir manası yok. Yerine ikame edeceğimiz sistemde de vatandaşıma çağrım bu, bizi geleceğe umutla baktıracak, başkaca bakış açıklarını ortaya koyabilecek bir yönetime ihtiyacımız var. Türkiye bu değişimi gerçekten istiyor. Dünya ilerliyor, dünya bambaşka bir noktaya gidiyor ama bizim yaptığımız tartışmalara bakın” şeklinde konuştu.

“Ampül söndü ama dikenleri devam ediyor”

Elektrik faturalarından kendisinin de şikayetçi olduğunu ifade eden BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Cem Yılmaz'a şikayet ettiren elektrik faturası bize ne yapmaz!” esprisi yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı "AK Parti logosundaki ampulün etrafında neden dikenler olduğunu artık daha iyi anlıyorum" paylaşımı da sorulan Baş, “Ampulün etrafındakilerin ışık satan şeyler olduğunu zannederken bugün gördük ki aslında bizim oramıza buramıza batan dikenlermiş bunlar. Ampül söndüğünde biz bunu yaşadık. Ampül söndü ama dikenleri devam ediyor.” dedi.