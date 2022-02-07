TKP pahalılığa ve hak gasplarına karşı emekçilerle birlikte ayakta

Yılın hemen başında elektrik ve doğalgaza gelen zamlara karşı halkın tepkisi yükselmeye devam ediyor. Zamların ardından TKP Fatura Soygununa Karşı Ayağa Kalk! #HemenDevletleştirme seslenişiyle bir çağrı yapmış ve tüm emekçileri zamlara karşı ayağa kalkmaya çağırmıştı. Fahiş faturalarla karşı karşıya kalan emekçiler ülkenin her yerinde sesini yükseltmeye devam ediyor. Bu hafta İstanbul Gazi Mahallesi ve Karlıktepe Mahallesi’nde, Antalya Konyaaltı, Muğla Marmaris ve Ortaca'da sokak eylemleri yapılırken, Ankara Esat ve Seyran’da halk tencere ve tavalarla balkonlara çıkarak tepkilerini gösterdi. Enerji sektörünün devletleştirilmesi talebiyle yürütülen imza kampanyası sürerken, TKP üyeleri bildiri dağıtımı ve afiş çalışmalarıyla da herkesi pahalılığa karşı ayağa kalkmaya ve TKP gönüllüsü olmaya çağırıyor.

Moto kuryeler ve kargo çalışanları hakları için ayakta

Yurtiçi Kargo çalışanları zam taleplerinin karşılanmaması ve bu talepleri nedeniyle işten çıkarmaların başlamasının ardından direnişe başladı. Reşitpaşa Semt Evi Yurtiçi Kargo Genel Merkez önünde direnen Yurtiçi Kargo işçilerine destek oldu. Semt evi gönüllüleri gün boyu direnişe devam eden işçilerle dayanışma göstererek çorba dağıttı.

Yemeksepeti moto kuryelerinin düşük ücretler, sendikalaşma ve prim hakları için başlattığı direniş hafta boyunca devam etti. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok noktada gerçekleşen eylemlerde TKP direnişteki moto kuryelerle bir aradaydı. Burada da 4. Levent Semt Evi direnişin 2. gününde direnişteki işçilere çorba dağıttı. İzmir’de Patronların Ensesindeyiz avukatı moto kuryelerle buluştu ve işçilerin haklı mücadelesinin hukuki boyutları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Hafta sonu Yemeksepeti’nin genel merkezi önünde gerçekleşen eylemde de TKP örgütleri işçilerle bir aradaydı.

İşçilere Zorbalığın Hesabını Vereceksiniz

Gebze’de Farplas Otomotiv fabrikasında işçilerin daha iyi çalışma koşulları ve sendika hakkı için başlattığı mücadele sebebiyle, patron yüzün üzerinde işçiyi işten çıkarmıştı. İşten çıkarmaların ardından fabrikaya kapanan işçilere sabaha karşı polis operasyonu yapıldı ve çok sayıda işçi ile işçilerin örgütlendiği sendika Birleşik Metal-İş’in yöneticileri darp edilerek gözaltına alındı. Türkiye Komünist Partisi “İşçilere Zorbalığın Hesabını Vereceksiniz” başlıklı bir açıklama yayınlayarak direnişteki işçilerin taleplerinin hemen karşılanması gerektiğini vurguladı.

Bu Soygun Böyle Sürmez

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Türkiye Komünist Partisi “AKP ve yalanlarına da, temsil ettiği soygun düzenine de son verelim!” diyerek bir açıklama yayınlandı.

Bu Soygun Böyle Sürmez başlıklı açıklamada emekçiler hayat pahalılığı ve yoksulluğa karşı ayağa kalkmaya çağrıldı.

Senin Sesin Benim Sesim kampanyası devam ediyor

TKP Ocak ayında olağanüstü konferans toplamıştı. Konferans sonrasında Parti'nin seslenme olanaklarını çoğaltmak için bağış kampanyası örgütlenmesi kararı alınmıştı. Üyelerinin katkıları ve dostlarının bağışlarıyla çalışmalarını sürdüren Parti sosyal medya hesaplarından bu kampanyaya destek olma çağrısı yaptı.

Adana’da Toros Semt Evi açıldı

TKP’nin açtığı semt evlerine, bu hafta Adana’nın Çukurova ilçesinde bir yenisi eklendi. Toros Mahallesi’nde açılan semt evinin açılışında konuşan TKP Adana İl Başkanı Alper Oçak “Adana’da iki buçuk sene önce açtığımız Akkapı Semt Evi’nin ardından bugün de Toros Mahallesi’nde bu dayanışma ışığını büyütmek için bir araya geldik. Mutluyuz, umutluyuz; çünkü başaracağımızı biliyoruz.” dedi. Semt evi açılışına katılan TKP dostlarından bazıları Parti gönüllüsü olarak mücadeleye katıldı.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı direnişteki işçilerle mücadelede

Geçtiğimiz hafta Yemeksepeti kuryelerinin başlattığı hak arama mücadelesi kısa sürede diğer sektörlere de yayıldı. “İşyerinde düşük zamlara boyun eğmiyoruz! Patronlar zenginleşmeye devam ediyor. Bize ise sefalet ücretlerini layık görüyorlar. Kardeşler, gelin geçinebileceğimiz ücretler için taleplerimizi belirleyelim.” diyerek çağrıda bulunan Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı Farplas, Yemeksepeti, Alpin Çorap, Yurtiçi Kargo, Batel Elektromekanik, Erdal Çorap, Aushra Çorap ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve daha birçok fabrika ve işyerinde ortaya çıkan işçi direnişlerine destek verdi ve mücadeleyi büyüttü. Bununla birlikte, Özel Ege Şehir Hastanesi’nde haksızlığa uğrayan çalışanların kurduğu Dayanışma Ağı hastane patronları hakkında suç duyurusunda bulundu. Stajyer Avukatlar ve Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı ise “İnsanca geçinebileceğimiz ücret istiyoruz” talebiyle basın açıklaması yaptı.