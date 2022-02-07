07 Şub 2022 - 16:06- Gündem G: 07 Şub 2022 - 16:08

Atakent Cihan Hastanesi’nin son konuğu Memur-Sen Kocaeli Temsilciliği

Yenilenen yüzü ve hizmet anlayışı ile sağlık hizmeti kalitesini artırmaya devam eden Atakent Cihan Hastanesi’nin son konukları  MEMUR-SEN Konfederasyonu Kocaeli İl Temsilciliği oldu.
Atakent Cihan Hastanesi’nin son konuğu Memur-Sen Kocaeli Temsilciliği mask

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Kocaeli’nin sevilen iş insanlarından olan Kemalettin Akkurt’un yürüttüğü Atakent Cihan Hastanesi’ne hayırlı olsun ziyaretleri de devam ediyor. Hastane yöneticilerini son ziyaret eden konuklar Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen Başkanı Şahin YAŞLIK, Ulaştırma Memur-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet AKKUŞ, Büro Memur-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ömer TÜRK, Bem Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Faruk ZİHNÎ, Toç Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ceyhun ARABACI,  Birlik Haber-Sen Kocaeli Şube Başkanı Özer GÜVEN, Enerji Bir-Sen Kocaeli il Temsilcisi Fatih SEMİZ ve Memur-Sen Kocaeli İl Basın ve İletişim Başkanı Mustafa ULUSOY oldu.

Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin ve Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm tarafından ağırlanan konuklar, hastanenin gerçekleştirdiği faaliyetler, yeni vizyonu ve uygulamaları hakkında bilgi aldı. Atakent Cihan Hastanesi’nin uzun yıllar Memur-Sen’in yanında olup sağlık sorunlarının çözümünde kendilerine destek sunduğunu belirten temsilciler, yeni yönetime teşekkürlerini iletip görevlerinde başarılar diledikten sonra ziyaretlerini sonlandırdılar.
# eğitim, sağlık, Mustafa

07 Şub 2022 - 16:06 - Gündem

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