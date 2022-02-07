Kocaeli İtfaiyesinden fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada fırtına beklenildiği belirtilerek, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi fırtınaya karşı İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipleri teyakkuza geçirdi.

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Marmara Bölgesi genelinde fırtına beklendiği belirtildi. Yazılı açıklamada 07.02.2022 Pazartesi öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 08.02.2022 sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın kuzeyinden başlayarak kuvvetli rüzgarın yönünün kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) döneceği 09.02.2022 Çarşamba sabah saatlerine kadar kuvvetli, Marmara Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde ve Kuzey Ege kıyılarında kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ İTFAİYESİ TEYAKKUZDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, beklenen fırtına için önlemlerini aldı. Teyakkuza geçen Kocaeli İtfaiyesi ekipleri, olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı görev yapacak.