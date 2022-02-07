Motorine büyük zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, motorinin litre fiyatının bu geceden itibaren yaklaşık 80 kuruş zamlanması bekleniyor. Zam, pompa fiyatlarına yansıyacak ve motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 14,60 TL’den 15,40 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 14,71 TL’den 15,51 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatına en son 2 Şubat’ta 32 kuruş zam gelmişti. Sektör kaynakları, benzine de yarın zam beklendiğini aktardı.