07 Şub 2022 - 22:02- Spor G: 07 Şub 2022 - 22:05

Paraşütsüz düşüyoruz

1.Lig’de yeni bir sayfa açmak için Mehmet Altıparmak yönetimindeki ilk maçına çıkan Kocaelispor, Boluspor karşısında erken golle şoke oldu, devre biterken beraberliği Rasheed ile yakaladı, ancak İzmit’te de kayıpları yaşadı 2.Lig yoluna yelken açtı
Paraşütsüz düşüyoruz mask

Defans izledi, Emin attı

Maç tam bir deneme-yanılma şeklinde başladı. İlk 15.dakika atak bile yoktu. Her iki takım da belirgin bir çekingenlik içerisindeydi ancak Kocaelispor daha baskılı bir futbol sergilerken, forvette disiplin sağlayamadı. Bunun üzerine ilk kez atağa çıkan Boluspor, 17.dakikada tarihinin belki de en kolay golünü kazandı. Sağdan kullanılan kornerde Alpay-Berkay-Korcan izledi, Emin idmandaymışçasına çıktı rahatça kafayı rahatça vurdu, top ağlara gitti: 0-1. Ardından açık bir Boluspor bakısı başladı. Kocaelispor şaşkınlıktan az daha ikinci golü de yiyordu.

Kolovos ateşledi, 41’de Rasheed bileti kesti

41.dakikanın son saniyelerinde Kocaelispor’da Kolovos, bir anda alevlendi, kendi yarı sahasında aldığı topla hareketlendi, atağı başlattı, İlyas’ı gördü, o Rasheed’i soldan pozisyona soktu, Rasheed güzel bir vuruşla kalecinin hamlesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-1. Devre böylece 1-1 sonuçlanırken Kocaelispor golden önce iki yüzde yüz gollük pozisyonu da harcamıştı. İkinci yarıda Boluspor baskılarını artırdı ve kazandı, tam 6 maç kazanamayan Körfez, seriyi 7 maça çıkardı. Şimdi artık işimiz çok zor. Şimdi bir de 3 haftalık Balıkesir-İstanbul-Tuzla deplasman serisi başlıyor.
# Kocaelispor

07 Şub 2022 - 22:02 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.511.714 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ah gençler ahh! “0-0” mask
Ah gençler ahh! “0-0”
Geleceğin şampiyonları Eurofit testinden geçiyor mask
Geleceğin şampiyonları Eurofit testinden geçiyor
Karamürsel, Gölcük’ü uzatmada mağlup etti! “0-1” mask
Karamürsel, Gölcük’ü uzatmada mağlup etti! “0-1”
Fikret Özcan çok kapsamlı bir kurs için Riva’da mask
Fikret Özcan çok kapsamlı bir kurs için Riva’da
Köseköy Ateş arayı açıyor “1-0” mask
Köseköy Ateş arayı açıyor “1-0”
Arslanbey ile Yuvacık yenişemedi! “0-0” mask
Arslanbey ile Yuvacık yenişemedi! “0-0”
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL