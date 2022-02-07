Paraşütsüz düşüyoruz

Defans izledi, Emin attı

Maç tam bir deneme-yanılma şeklinde başladı. İlk 15.dakika atak bile yoktu. Her iki takım da belirgin bir çekingenlik içerisindeydi ancak Kocaelispor daha baskılı bir futbol sergilerken, forvette disiplin sağlayamadı. Bunun üzerine ilk kez atağa çıkan Boluspor, 17.dakikada tarihinin belki de en kolay golünü kazandı. Sağdan kullanılan kornerde Alpay-Berkay-Korcan izledi, Emin idmandaymışçasına çıktı rahatça kafayı rahatça vurdu, top ağlara gitti: 0-1. Ardından açık bir Boluspor bakısı başladı. Kocaelispor şaşkınlıktan az daha ikinci golü de yiyordu.

Kolovos ateşledi, 41’de Rasheed bileti kesti

41.dakikanın son saniyelerinde Kocaelispor’da Kolovos, bir anda alevlendi, kendi yarı sahasında aldığı topla hareketlendi, atağı başlattı, İlyas’ı gördü, o Rasheed’i soldan pozisyona soktu, Rasheed güzel bir vuruşla kalecinin hamlesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-1. Devre böylece 1-1 sonuçlanırken Kocaelispor golden önce iki yüzde yüz gollük pozisyonu da harcamıştı. İkinci yarıda Boluspor baskılarını artırdı ve kazandı, tam 6 maç kazanamayan Körfez, seriyi 7 maça çıkardı. Şimdi artık işimiz çok zor. Şimdi bir de 3 haftalık Balıkesir-İstanbul-Tuzla deplasman serisi başlıyor.