İşte vaka ve vefatta son durum

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 7 Şubat verilerine göre, 432 bin 131 test yapıldı.
Son 24 saatte, 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi. Bugün 83 bin 274 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 236 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.