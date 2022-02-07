İşte vaka ve vefatta son durum

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 7 Şubat verilerine göre, 432 bin 131 test yapıldı.

Son 24 saatte, 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi. Bugün 83 bin 274 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 236 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın” dedi.