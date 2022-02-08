İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi 12 ilçeyi buluşturacak

İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi’nde yer alan Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’ni, Dernekler Yerleşkesine dönüştürerek ilimizde faaliyet gösteren tüm yöre derneklerinin ücretsiz kullanımına sunacak. Ortak Akıl Buluşmaları etkinliği kapsamında hemşeri dernekleri ile bir araya gelen Başkan Hürriyet, çalışmaları devam eden Dernekler Yerleşkesinin müjdesini verdi. İzmit’e kazandırılacak olan bu yeni sosyal alan sayesinde artık her dernek, ihtiyacı olduğunda kullanabileceği ofis, toplantı odası gibi alanların yanı sıra konferans, çalıştay gibi geniş katılımla gerçekleştirebilecekleri çok amaçlı salon olanağına da sahip olacak.
BİRÇOK ETKİNLİK YAPILABİLECEK
Dernekler Yerleşkesinin kısa sürede açılabilmesi adına İzmit Belediyesi ekipleri çalışmalarını hızla sürdürüyor. Toplam 1760 metrekare alanda hizmet verecek olan Dernekler Yerleşkesinde 3 dernek ofisi, posta kutuları, hem toplantı hem de ofis olarak kullanılabilecek 8 ofis alanı, 400 kişilik çok amaçlı salon, yönetim odası, danışma ile kafeterya bulunacak.
BAŞKAN MÜJDEYİ VERDİ
Ortak Akıl Buluşmaları kapsamında Hemşeri Dernekleri ile bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Kocaeli’ndeki bütün derneklerin ücretsiz olarak kullanabileceği Dernekler yerleşkesi çalışmalarında sona doğru ilerliyoruz. Sivil toplum örgütlerinin mekan sıkıntısını giderebilmek adına, dernekleri bir araya toplayacak bir yerleşke modelini hayata geçirebilmek adına çalışmalarımızı özveriyle sürdürüyoruz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.