İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi 12 ilçeyi buluşturacak

İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi’nde yer alan Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’ni, Dernekler Yerleşkesine dönüştürerek ilimizde faaliyet gösteren tüm yöre derneklerinin ücretsiz kullanımına sunacak. Ortak Akıl Buluşmaları etkinliği kapsamında hemşeri dernekleri ile bir araya gelen Başkan Hürriyet, çalışmaları devam eden Dernekler Yerleşkesinin müjdesini verdi. İzmit’e kazandırılacak olan bu yeni sosyal alan sayesinde artık her dernek, ihtiyacı olduğunda kullanabileceği ofis, toplantı odası gibi alanların yanı sıra konferans, çalıştay gibi geniş katılımla gerçekleştirebilecekleri çok amaçlı salon olanağına da sahip olacak.

BİRÇOK ETKİNLİK YAPILABİLECEK

Dernekler Yerleşkesinin kısa sürede açılabilmesi adına İzmit Belediyesi ekipleri çalışmalarını hızla sürdürüyor. Toplam 1760 metrekare alanda hizmet verecek olan Dernekler Yerleşkesinde 3 dernek ofisi, posta kutuları, hem toplantı hem de ofis olarak kullanılabilecek 8 ofis alanı, 400 kişilik çok amaçlı salon, yönetim odası, danışma ile kafeterya bulunacak.

BAŞKAN MÜJDEYİ VERDİ

Ortak Akıl Buluşmaları kapsamında Hemşeri Dernekleri ile bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Kocaeli’ndeki bütün derneklerin ücretsiz olarak kullanabileceği Dernekler yerleşkesi çalışmalarında sona doğru ilerliyoruz. Sivil toplum örgütlerinin mekan sıkıntısını giderebilmek adına, dernekleri bir araya toplayacak bir yerleşke modelini hayata geçirebilmek adına çalışmalarımızı özveriyle sürdürüyoruz” dedi.