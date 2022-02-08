Kartepe’ye yeni kaldırım ve yeni park

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Kocaman Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından D-100 karayolu İbrikdere ve Uzuntarla Mahallerinde bulunan alt geçitleride yapılan 300 metre uzunluğunda ki kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

ÇOCUKLAR İÇİN PARK

Başkan Kocaman daha sonra İbrikdere Mahallesi Hacı Arif Caddesi Park Durağı arkasında yapılan çocuk oyun alanında inceleme yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 50 metre kare sert zemin üzerine yapılan çocuk oyun parkı ve dinlenme alanı yapıldı. 30 metre kare çocuk oyun alanında Kartepeli minikler için iki kuleli oyun grubu, salıncak, tahterevalli konulurken, dinlenme alanına kamelya ve piknik masası montajıda yapıldı.

HİZMETE DEVAM

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepemiz her gün gelişiyor, büyüyor. Bu hızlı değişime hizmetlerimizle, yatırımlarımızla ayak uydurmak için gece-gündüz sahadayız. İbrikdere ve Uzuntarla Mahallemizde yayalarımızın daha güvenli geçişleri için yaya kaldırımı çalışmaları tamamlandı. Çocuklarımız güvenle oynamalı, eğlenmeli. Mutlu bir çocukluk, yetişkinlik dönemi için çok önemlidir. Çocuklarımız çocukluğunu yaşayarak büyümeli” açıklamasında bulundu.