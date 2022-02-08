08 Şub 2022 - 10:07- Gündem G: 08 Şub 2022 - 10:16

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak mask

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği” ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. 

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# sağlık

08 Şub 2022 - 10:07 - Gündem

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