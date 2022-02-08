Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.

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