Kocaeli Darıca'da 2 katlı bina mahkemeden satılıktır

Kocaeli İli, Darıca İlçesi, Darıca Ş.Mahallesi 1487 Ada, 11 Parsel, sayılı,arsa vasfında ,dava konusu taşınmaz üzerinde zemin artı 2 normal katlı betonarme bina olup her katta 1 daire bulunmaktadır.Daireler 3 oda salon ,mutfak,banyo WC den oluştuğu,zemin kattakı dairenin 90 diğer dairelerin 130M2 olup toplamda 350 M2 dir.

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