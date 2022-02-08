Meteoroloji'den Kocaeli için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 4 ila 8 derece azalacağı, İç ve kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji tarafından sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan iller şöyle; Adana, Amasya, Antalya, Aydın, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Gümüşhane, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Niğde, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Yalova, Düzce, Afyonkarahisar, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Giresun, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük.

KOCAELİ 9°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı