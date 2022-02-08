08 Şub 2022 - 10:48- Gündem G: 08 Şub 2022 - 10:57

Kimliği belirsiz kişiler asansöre zarar verdi

Engelli, çocuklu ve hamile bireylerin kullandığı asansörlere yapılan saldırılara bir yenisi eklendi, Turgut Özal Köprüsü kuzey asansörünü çalışamaz hale geldi
Kimliği belirsiz kişiler asansöre zarar verdi mask

Kocaeli’deki asansörler yine duyarsız bazı kişilerin hedefi olmaya devam ediyor. Daha önce defalarla kameralara yakalanan bu tip kişiler, bu kez de Turgut Özal Köprüsü kuzey asansörünü çalışamaz hale getirdi. Binlerce liralık zararın oluştuğu asansörde bakım çalışmaları başlarken 4 ila 6 hafta arasında kullanılamayacağı belirtildi.

ÖZEL BİREYLER MAĞDUR OLDU

Her gün binlerce insanın kullandığı asansörlere verilen zararlar artık vatandaşı isyan noktasına getirdi. Özellikle engelli bireyler ve çocuklu ailelere ulaşımda kolaylıklar sağlayan asansörlere verilen zararlar en çok bu kesimi mağdur ediyor.

TAMİRAT SÜRESİNCE KAPALI OLACAK

Turgut Özal Köprüsü kuzey asansörüne verilen zarar da vatandaşların bir ayı aşkın süre boyunca mağdur olmasına neden oldu. Yapılan saldırı sonucu asansörün iç kapı ve iç kapı mekanizması merkezi zarar gördü. İki adet kapı paneli, kapı eşiği, fotosel takımı gibi mekanizmalarının değişmesi gerekecek. Tamir süresince kapalı kalacak olan asansörün yaklaşık bir ay sonra faaliyete alınabileceği belirtiliyor.

08 Şub 2022 - 10:48 - Gündem

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