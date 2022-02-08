Yanlış anlaşılınca cadde ortasında tekme tokat darp edildi

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evli çift boşanmak için adliyeye gittikleri sırada tartıştı. Kadın, kocasıyla tartıştığı sırada baygınlık geçirdi, kendine gelince yeniden eşiyle tartışmaya başladı.
Olayı gören vatandaşlar ise erkek şahsın eşini darp ettiğini düşündü. Şahıs, vatandaşlar tarafından cadde ortasında tekme tokat darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan, şahsın darp edilme anı ise vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
ayhan - herkes ayrı bir erkek.allah bilir dayak atandaa kendi eşine atıyordur
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.