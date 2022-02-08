Kocaeli’de Kağıtspor rüzgârı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un başarılı karatecileri Kocaeli’nin ev sahipliğinde düzenlenen Büyükler Türkiye Karate Şampiyonasında başarılıyla göz doldurdu.

7 MADALYA KAZANDILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu iş birliği ile 3-6 Şubat tarihleri arasında Kocaeli’de yapılan Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerini Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular 2 altın 1 gümüş 4 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya ile tamamladı. Dereceye giren sporcular şöyle; Ekrem Altuner Yılmaz -67 kilogramda altın, Tuba Yakan 55 kilogramda altın, Rabia Şentürk +68 kilogramda gümüş, Fatma Naz Yenen -61 kilogramda bronz, Gülsen Demirtürk -55 kilogramda bronz, Enes Bulut -75 kilogramda bronz, Halit Muhammet Tamyüksel +84 kilogramda bronz.

ŞAMPİYONLAR AY YILDIZLI FORMAYLA MÜCADELE EDECEK

Şampiyonanın hemen ardından düzenlenen Milli Takım seçmelerinde Büyükşehir Kağıtspor‘un başarılı sporcuları Avrupa ve dünya arenasında ay yıldızlı forma ile yarışabilmek için mücadele etti. Seçmelerde Tuba Yakan 55 kilogramda 1., Gülsen Demirtürk 55 kilogramda 2., Ömer Özer 67 kilogramda 2.,

Halit Muhammet Tamyüksel 2., Enes Bulut 75 kilogramda 2., Ekrem Altuner Yılmaz 3. olarak milli takım kafilesine isimlerini yazdırmayı başardı. Şampiyon sporcuların şimdiki hedefi Kocaeli’ni uluslararası turnuva ve şampiyonalarda başarı ile temsil etmek.