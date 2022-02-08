08 Şub 2022 - 11:34- Ekonomi G: 08 Şub 2022 - 11:37

Benzine de zam geliyor

Motorine dün yapılan 80 kuruşluk zammın ardından bu gece de benzine 72 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Benzine de zam geliyor mask

Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Dün motorine yapılan 80 kuruşluk zammın ardından bu gece de benzinde zam bekleniyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, benzinin litre fiyatının bu geceden itibaren 72 kuruş zamlanması bekleniyor.

MOTORİNİN ARDINDAN BENZİN DE 15 TL’Yİ AŞACAK

Pompa fiyatlarına yansıyacak zammın ardından benzinin litresinin yaklaşık olarak İstanbul’da 14,46 TL’den 15,18 TL’ye, Ankara’da 14,56 TL’den 15,28 TL’ye, İzmir’de 14,58 TL’den 15,30 TL’ye yükselecek.

Geçen sene 8 Şubat’ta 7,19 TL olan benzin, bugünkü fiyat artışıyla birlikte bir yılda yüzde 111 oranında zamlanmış olacak. Bu dönemde petrol fiyatları yaklaşık yüzde 50 oranında zamlanırken, dolar kuru yaklaşık yüzde 90 arttı. Zammın büyük bölümü TL’deki değer kaybından kaynaklandı.

MOTORİNE BİR YILDA YÜZDE 134 ZAM

Dün geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 14,60 TL'den 15,40 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 14,71 TL'den 15,51 TL'ye yükselmişti. 7 Şubat 2021'de 6,59 TL olan İstanbul'da motorinin litre fiyatı, bir yılda yüzde 134 oranında zamlanmış oldu.

Petrol fiyatlarının bir yılda 60 dolardan 93 dolara yükselmesinin yanı sıra dolar kurunun bu dönemde 7,05 TL'den 13,55 TL'ye yükselişi, akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor.

08 Şub 2022 - 11:34 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Yörük - çok komiksiniz beni güldürdünüz ALLAH da sizi bildiği gibi yapsın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 12:04
01

ayhan - allah binbir türlü belanızı versin zaten bizlerin vermiş vereceği kadar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 11:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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