Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 31 Ocak – 6 Şubat tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 68 ayrı operasyonda 398 gram esrar, 73 gram sentetik uyuşturucu, 296 gram metamfetamin, 4 gram kokain, 9 gram skunk, 23 adet sentetik ecza, 5 gram eroin, 7 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 7 adet fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 35 bin 300 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 93 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklandı. Şüphelilerden 1’i adli kontrolle, diğer 75 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 operasyonda 576 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet uyuşturucu hap ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken adliyeye sevk edilen 2 tutuklandı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise serbest yargılama kararı verildi.
08 Şub 2022 - 11:41- Asayiş Güncelleme: 08 Şub 2022 - 11:42
Haftalık uyuşturucu raporu: 71 operasyonda 19 kişi tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 71 ayrı operasyonda 97 kişiye işlem yapılırken 19 kişi ise tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek Türk - ülkemiz uyuşturucu ve insan kaçakçılığı üssü mü oldu nedir bu ?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.