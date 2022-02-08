08 Şub 2022 - 11:44- Gündem G: 08 Şub 2022 - 11:45

Büyükşehir’in yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı başladı

Büyükşehir’in “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında, 428 çiftçiye % 50 hibeli 11250 mavi sertifikalı ceviz ve 13 bin Trabzon hurması fidanı dağıtımına başlandı

Büyükşehir’in yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı başladı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla başlattığı, “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında, yüzde 50 hibeli 11 bin 250 mavi sertifikalı ceviz ve 13 bin adet Trabzon hurması fidanı, üreticilere teslim edilmeye başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, büyük önem verdiği kırsal kalkınma hamleleriyle çiftçilere her zaman destek vererek, onların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, Kocaeli genelinde yürütülen, “Meyveciliği Geliştirme Projesi” çerçevesinde çiftçilere yüzde 50 hibeli mavi sertifikalı chandler ceviz ve Trabzon hurması fidanı desteği sağlanıyor.

FİDANLARIN DAĞITIMINA BAŞLANDI

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da güncel çiftçi belgesiyle müracaat eden 428 çiftçiye, yüzde 50 hibeli 11250 mavi sertifikalı ceviz ve 13 bin Trabzon hurması fidanının dağıtımına, Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Vinsan’daki deposunda başlandı. Üreticiler, hibe ödemelerini gösteren dekontlarını belediye görevlilerine ibraz etmeleri halinde, fidanlarını alabiliyor.

PROJE KAPSAMINDA 220 BİN FİDAN DAĞITILDI

Büyükşehir Belediyesince, “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 200 bin ceviz ile armut, asma, ayva, elma, erik, indir, kestane, kiraz, kivi, mandalina, nar, şeftali, Trabzon hurması, vişne ve zeytin gibi farklı meyve türlerinden 20 bin fidan desteği verildi. Ayrıca, çiftçileri alternatif tarım ürünlerine yönlendirerek, modern meyve bahçesi tesis etmek amacıyla da meyve bahçesi yapım malzemesi ile 3 bin çiftçiye bitkisel üretim danışmanlığı desteği verildi.

ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin hurma fidanı desteğinden yararlanan Erdal Bayram, daha önce de gübre desteği aldığını belirterek, her zaman üreticinin yanında olduğu için Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Desteklerden dolayı memnun olduğunu ifade eden Bayram, şöyle konuştu: ‘’Büyükşehir Belediyesi’nin bu uygulamasını çok beğendim. Desteklerin ve hizmetlerin devam etmesini diliyorum. Çiftçilere bu destekler devam ederse, bizler de üretmeyi sürdüreceğiz. Tahir Büyükakın Başkanımız, özellikle pandemi döneminde üreticilerin yanında oldu. Sağ olsun. Destekler sürdükçe üretmeye, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

BÜYÜKŞEHİR, GELECEĞE YATIRIM YAPIYOR”

Emekli olduktan sonra çiftçilik yaparak üretmeye devam eden Mehmet Kıvanç da desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Geçen yıl ceviz dikmiştim, şimdi hurma fidanı desteğinden yararlanıyorum. Daha önce gübre ve mazot desteği aldım.” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin, bu desteklerle Kocaeli’nin ve ülkenin geleceğine yatırım yaptığını vurgulayan Kıvanç, “Üreticilerin hep yanında olan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah, ondan razı olsun.” ifadesini kullandı.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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08 Şub 2022 - 11:44 - Gündem

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