Kent halkının ahını almayın!

Kocaeli’deki asansörler yine duyarsız bazı kişilerin hedefi olmaya devam ediyor. Daha önce defalarla kameralara yakalanan bu tip kişiler, bu kez de Turgut Özal Köprüsü kuzey asansörünü çalışamaz hale getirdi. Binlerce liralık zararın oluştuğu asansörde bakım çalışmaları başlarken 4 ila 6 hafta arasında kullanılamayacağı belirtildi.
ÖZEL BİREYLER MAĞDUR OLDU
Her gün binlerce insanın kullandığı asansörlere verilen zararlar artık vatandaşı isyan noktasına getirdi. Özellikle engelli bireyler ve çocuklu ailelere ulaşımda kolaylıklar sağlayan asansörlere verilen zararlar en çok bu kesimi mağdur ediyor.
TAMİRAT SÜRESİNCE KAPALI OLACAK
Turgut Özal Köprüsü kuzey asansörüne verilen zarar da vatandaşların bir ayı aşkın süre boyunca mağdur olmasına neden oldu. Yapılan saldırı sonucu asansörün iç kapı ve iç kapı mekanizması merkezi zarar gördü. İki adet kapı paneli, kapı eşiği, fotosel takımı gibi mekanizmalarının değişmesi gerekecek. Tamir süresince kapalı kalacak olan asansörün yaklaşık bir ay sonra faaliyete alınabileceği belirtiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.