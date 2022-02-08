Darıca’da gençler için FİFA 2021 turnuvası

Gençlere yönelik projelerle örnek olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlik ödülü alan Darıca Belediyesi, Gençlik Koridoru projesi kapsamında bu kez ödüllü FİFA 2021 turnuvası düzenliyor. Kısa bir süre önce hayatını kaybeden Milli futbolcu Ahmet Çalık anısına düzenlenecek olan turnuvaya Darıca’da ikamet eden 16-25 yaş arasındaki tüm gençler katılabilecek. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla kısa bir süre önce kurulan Darıca Belediyesi e-spor merkezinde düzenlenecek olan turnuvaya gençlerin oldukça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜL KAZANACAK

Katılımın kontenjanla sınırlı olacağı turnuvaya katılmak isteyenlerin 17 Şubat 2021 tarihine kadar Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne başvurması gerekiyor. Darıca’da ikamet eden ve 16-25 yaş arasındaki tüm gençlerin ücretsiz olarak katılabileceği turnuva ise 19 Şubat Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında gerçekleşecek. Birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olacak Fifa 2021 turnuvasında birinciye şarj istasyonu ve eşofman takımı, ikinciye PES 5 kolu ve spor ayakkabı, üçüncüye ise akıllı saat ve forma hediye edilecek.

BAŞKAN BIYIK GENÇLERİ DAVET ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençleri ödüllü turnuvaya davet ederek “Darıca Belediyesi olarak gençlere yönelik projelere önem ve öncelik veriyoruz. Cumhurbaşkanımızdan ödül aldığımız Gençlik Koridoru projemiz kapsamında yine gençler için Fifa 2021 Turnuvası düzenliyoruz. Geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Milli Futbolcumuz Ahmet Çalık anısına düzenleyeceğimiz turnuvaya Darıcalı bütün genç kardeşlerimizi davet ediyorum” diye konuştu.