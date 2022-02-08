Gebzeli çocuklar mandala sanatı ile yeteneklerini keşfediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kadın, aile ve çocuklara yönelik eğitim, sosyal, kültürel ve danışmanlık hizmetlerini verdiği ‘Ailem Kocaeli’ projesi Gebze bölgesinde doludizgin ilerliyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Gebze Ulus Mahallesi’nde bulunan Gebze Aile ve Yaşam Merkezi’nde öğrencileri mandala sanatı ile buluşturuyor. Sanatın iyileştirici gücü ile motive olan öğrenciler bu merkezde yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor. Mandala resim atölyesinde biraz hayal gücünü biraz da matematiği kullanan öğrenciler, çizdikleri motifleri diledikleri renklere boyayarak birçok sanat eserini ortaya çıkartabiliyor.

SAKİNLİK KAZANIYORLAR

Daire veya merkez anlamına gelen mandala çalışması zevkli olduğu kadar öğrencileri rahatlatıp, onların stresten uzaklaşmasını sağlıyor. Bu bağlamda 7-12 yaş arasındaki Gebzeli çocuklar, Gebze Aile ve Yaşam Merkezi’ndeki atölyede uzman eğitmen gözetiminde mandala boyaması yapıyor. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte öğrenciler çizgilerin dışına çıkmamak için adeta birbirleriyle yarış içine giriyor. Eğlenceli mandala boyama etkinliği sonrasında görsel açıdan mükemmel sonuçlar elde ediliyor.

MANDALA NEDİR?

Mandala daire veya merkez anlamına gelir. Belirgin bir şekilde duran merkez noktası etrafına şekiller ve desenler yerleştirilmiştir. Mandala boyamak sakinliğe ulaştırır, rahatlatan bir etki yapar. Bu çalışmadan sonra grup çalışmasında, uyum sağlamada ve dersi dinlemede olumlu etkiler görülür. Çocukların stresi azalır, çocuklar daha uyumlu hale gelirler.