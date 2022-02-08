Bıyıklı: Eyy Sepaş, gel dükkanı sen işlet

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkan aday İbrahim Bıyıklı, elektrik faturaları üzerinden Sepaş’ı eleştirdi. Bıyıklı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Beklenen elektrik faturası bize de geldi. Tam olarak 73 bin 600 TL. Eyy Sepaş; sen bana ayda 70 bin TL ver. Gel dükkânın anahtarlarını sana vereyim, sen işlet. Sepaş, işletmelerin tedarikçisi olmaktan çıkmış, patronu olmuştur. Çoğu işletme Sepaş’a ödediği fatura kadar kâr edememektedir. Ticari işletmeler, sanayiciler ve esnaflar bir şekilde ekonomik krizi yenebilir ama bu fatura krizinin altında kalır.

“ZAMLAR BİR AN ÖNCE GERİ ÇEKİLMELİDİR”

İşletmeleri zamlara ezdirmemek için zamlar bir an önce geri çekilmelidir. Faturaların yüksekliği, ekonomik dengeyi bozduğu gibi, ülkemizin sosyo-ekonomik yapısını da bozacaktır. Bu da hiperenflasyon oluşmasına sebep olacaktır. Biriken borçlar, ödenemeyen krediler, yüksek girdi maliyetleri, bozulan yapılandırmalar gibi birçok sorunla uğraşan işletmeler, gelen astronomik faturalarla tam bir çıkmaza girmiştir. İşletmelerin ayakta kalabilmesi için bu fatura krizi acilen çözülmelidir.”