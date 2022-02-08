08 Şub 2022 - 11:49- Ekonomi G: 08 Şub 2022 - 12:15

Bıyıklı: Eyy Sepaş, gel dükkanı sen işlet

KOTO Başkan adayı İbrahim Bıyıklı, elektrik faturalarındaki son artıştan sonra bir açıklama yaptı. Bıyıklı, “Eyy Sepaş; sen bana ayda 70 bin TL ver. Gel dükkânın anahtarlarını sana vereyim, sen işlet” dedi

Bıyıklı: Eyy Sepaş, gel dükkanı sen işlet mask

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkan aday İbrahim Bıyıklı, elektrik faturaları üzerinden Sepaş’ı eleştirdi. Bıyıklı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Beklenen elektrik faturası bize de geldi. Tam olarak 73 bin 600 TL. Eyy Sepaş; sen bana ayda 70 bin TL ver. Gel dükkânın anahtarlarını sana vereyim, sen işlet.  Sepaş, işletmelerin tedarikçisi olmaktan çıkmış, patronu olmuştur. Çoğu işletme Sepaş’a ödediği fatura kadar kâr edememektedir.  Ticari işletmeler, sanayiciler ve esnaflar bir şekilde ekonomik krizi yenebilir ama bu fatura krizinin altında kalır.

“ZAMLAR BİR AN ÖNCE GERİ ÇEKİLMELİDİR”

İşletmeleri zamlara ezdirmemek için zamlar bir an önce geri çekilmelidir. Faturaların yüksekliği, ekonomik dengeyi bozduğu gibi, ülkemizin sosyo-ekonomik yapısını da bozacaktır. Bu da hiperenflasyon oluşmasına sebep olacaktır. Biriken borçlar, ödenemeyen krediler, yüksek girdi maliyetleri, bozulan yapılandırmalar gibi birçok sorunla uğraşan işletmeler, gelen astronomik faturalarla tam bir çıkmaza girmiştir. İşletmelerin ayakta kalabilmesi için bu fatura krizi acilen çözülmelidir.”

08 Şub 2022 - 11:49 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Erol Demirbek Türk - iktidar yıllarca elektrik dağıtım şirketlerine ucuz elektrik vermiş onlar çok pahalı pahalı satmasınlar diye onlara hazineden para vermiş onlar KAZANMIŞLAR veeeeee.... kasa topu atınca . ARTIK FREN TUTMAZ OLMUŞ olay bundan ibaret . malum bildik şirket yani.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 12:47
01

Yörük - başkan zamları sepaş mı yaptı siyasetmi söylesene sepaşın suçu ne sana elektrik vermekmi dakka başı akaryakıta zam geliyor ey tüpraş neden demiyorsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 12:10

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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