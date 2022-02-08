Altıparmak: Futbolcularımıza sahip çıkalım

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Boluspor maçının ardından konuştu. Altıparmak, futbolcuların Kocaelispor arması taşıdığını, camianın onlara sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi.

BEKLEMİYORDUK

2-1’lik yenilgiyi kesinlikle beklemediklerinin belirterek sözlerine başlayan Mehmet Altıparmak şu şekilde konuştu: Böyle bir skoru beklemiyorduk. Çok zorlu bir maç olacağını söylemiştik. Taraftarımızdan takımımız adına özür dileriz. Oyunun başında, ilk yarısında, ikinci yarısında ne yapacaklarımızı hafta boyunca çalıştık, bunu skoru yakalayamadık.

BASKI OLUYOR

İlk gelen top gol oldu, sonra 1-1’i yakaladık. Maçın son 15 dakikasında 3-4’ü yakalayabilecek pozisyonlarımız vardı. Kişisel hatadan ikinci golü yedik. Sonrasında maçı kurtarmak için çok çalıştık. Rakibimiz savunma yapıp kontra atakla gol aradı, bunu da gerçekleştirdi. Oyuncularımızın isteğinin 3 puana dönmemesinin oyuncular üzerinde etkisi olacaktır.

EKSİKLERİMİZ DÖNÜYOR

Zorlukları futbolcularımla yeneceğiz. Bunun için buradayız. Eksiklerimiz tamamlanıyor. Yeni forvetimiz geldi. Dino da birkaç haftaya dönecek. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtacağız ve puanları alacağız. Geldiğimizde kısa, orta ve uzun vadeli planlama yaptık. Gerçekçi olmamız gerekiyor. İlk amacımız bir an önce yukarılara çıkmak. Bu camianın ve kulübün yeri burası değil ama gerçekleri de pas geçmemek gerekiyor.

TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜRLER

Üst sıralarda oynayacak kadromuz var. Ama önce alt sıralardan kurtulmamız lazım. Bu işleri daha önce çok fazla yaptık. Şans da bizim yanımızda değildi. Bazen kötü oynayıp kazanacağız. Taraftarımıza muhteşem destekleri için teşekkür ediyorum. Oyuncuların hepsi Kocaelispor forması giyen oyuncular. Onlar herkesten fazla üzülüyor. Soyunma odasında da kafanızı kaldırın, her şey düzelecek dedim. Hepsi Kocaelispor arması taşıyor. Onlara sahip çıkalım.

BİZ KOCAELİSPOR’UZ

Hepsini barıştıracağız. Sadece galibiyete ihtiyacımız var. Gelen taraftar sayısını da artırıp hep birlikte yukarılara tırmanacağız. Boluspor’un ilk golü yan toptan gol oldu. Onun dışında ilk yarı atağı yok. İkinci yarı son bölümlerdeki riske kadar yine çok fazla gelmediler. Deplasman takımının oynayacağı şekilde oynadılar. Biz Kocaelispor’uz. Gittiğimiz her yerde baskılı oyunu oynamaya çalışacağız.

ARTIK MAÇ KAZANMAMIZ LAZIM

13 haftada 4 puan almış bir takımız. Bunun baskısı elbette olacak. Hakemlerle ilgili konuşmamayı tercih ediyorum. Bizim maç için hakemin de bu ligdeki ilk maçıydı. Belki onun talihsizliğini yaşadık. Maçın büyük bölümünde hakemin formsuz olduğunu söyleyebilirim. Samed’in pozisyonu ise net penaltıydı. Bizim artık maç kazanmamız lazım. Büyük takım olarak yapacağımız mücadeleyle kazanacağız. Ben yok, biz var. Takım olgusunu yakalamaya başladık. Böyle olduktan sonra çok maç kazanırız.

Ali KÖKSAL