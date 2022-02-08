İnşaat alanında görev yapan bekçi hırsızlar tarafından bıçaklandı

Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi Sapancayolu Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık yapmak için inşaat alanına araç ile gelen şüpheliler, binanın bekçisi S.A.’yı darp edip bıçakladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp edilip bıçaklanan bekçi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi Sapancayolu Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık yapmak için inşaat alanına araç ile gelen şüpheliler, binanın bekçisi S.A.’yı darp edip bıçakladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp edilip bıçaklanan bekçi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.