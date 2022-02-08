Bilardonun en iyileri Gölcük’te belirlendi

Kocaeli Bilardo İl Şampiyonası müsabakaları, Gölcük Reis Bilardo Salonu'nda; 166 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Kocaeli Bilardo İl Temsilcisi Orhan Demircan tarafından düzenlenen şampiyonanın eleme turları; Gebze, İzmit ve Gölcük olmak üzere 3 bölgede yapıldı. Şampiyonanın Gölcük’te düzenlenen final müsabakalarına katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve Gölcük Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan sporcuların heyecanlarına ortak oldu.

17 sporcu Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı

Zorlu geçen müsabakaların ardından Kocaeli Bilardo İl Şampiyonası'nda 1. Hasan Reis, 2. Asım Aydemir, 3.’ler ise Dursun Süer ve Barış Taşdemir oldu. Turnuvada dereceye giren 17 sporcu; Ankarda düzenlenecek Türkiye Bilardo Şampiyonası 1. Ayak müsabakalarına Kocaeli’yi temsilen katılmaya hak kazandı.