Bilardonun en iyileri Gölcük’te belirlendi

Kocaeli Bilardo İl Şampiyonası müsabakaları, Gölcük Reis Bilardo Salonu'nda; 166 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Kocaeli Bilardo İl Temsilcisi Orhan Demircan tarafından düzenlenen şampiyonanın eleme turları; Gebze, İzmit ve Gölcük olmak üzere 3 bölgede yapıldı. Şampiyonanın Gölcük’te düzenlenen final müsabakalarına katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve Gölcük Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan sporcuların heyecanlarına ortak oldu.
17 sporcu Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı
Zorlu geçen müsabakaların ardından Kocaeli Bilardo İl Şampiyonası'nda 1. Hasan Reis, 2. Asım Aydemir, 3.’ler ise Dursun Süer ve Barış Taşdemir oldu. Turnuvada dereceye giren 17 sporcu; Ankarda düzenlenecek Türkiye Bilardo Şampiyonası 1. Ayak müsabakalarına Kocaeli’yi temsilen katılmaya hak kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.