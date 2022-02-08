Fikret Özcan çok kapsamlı bir kurs için Riva’da

Kocaelispor’un eski antrenörlerinden, başarılı kondisyoner Fikret Özcan, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde 10 gün sürecek olan Atletik Performans Antrenörlük kursuna katıldı. Fikret Özcan kursun, eski bilgileri güncellemek, yeni bilgileri yerinde uygulayarak öğrenmek, modern futbolda hem takım performansı, hem de oyuncuların bireysel performanslarının maksimal seviyelere ulaştırmak adına çok kapsamlı bir kurs olduğunu belirtti.