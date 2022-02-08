08 Şub 2022 - 15:40- Gündem G: 08 Şub 2022 - 15:41

Kocaeli’de 100 diyetisyen TEMA gönüllüsü oldu

Türkiye Diyetisyenler Derneği Kocaeli İl Temsilcisi Ercan Kaplan ve 100 diyetisyenin katılımı ile önceki akşam TEMA Vakfı gönüllüsü olarak anlamlı bir protokole imza attılar
Kocaeli’de 100 diyetisyen TEMA gönüllüsü oldu mask
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Türkiye Diyetisyenler Derneği İl Temsilcisi Ercan Kaplan, Volkan Yaman, Özlem Uzcan Duran ve Aslı Tufan’ın öncülüğünde Kocaeli’de faaliyet gösteren 100 diyetisyen, önceki akşam aylık toplantılarının 3’üncüsünü Double Tree By Hilton Oteli Kocaeli konferans salonunda gerçekleştirdi. Mesleki gelişim ve paylaşımların gerçekleştirildiği aylık toplantıların bu ayki konuğu Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Baş ve Öğretim Görevlisi Dr. Diyetisyen Dilşat Baş oldu. Kampotu firmasının sponsorluğunda gerçekleşen etkinlik geçtiğimiz yıl yanan ormanlarımızın tekrar yeşertilmesi çalışmalarına katkı sağlamak adına 100 diyetisyen TEMA Vakfı ile protokol imzalayarak Tema Gönüllüsü oldular.

“DOĞAYA BORCUMUZ VAR”

Türkiye Diyetisyenler Derneği İl Temsilcisi Ercan Kaplan, “Kampotu firmamıza bu ayki toplantımıza sponsorluğundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Türkiye’de bilgi birikimi ve akademik çalışmaları ile takdir toplayan Prof. Dr. Murat Baş ve Dr. Dilşat Baş’ı da aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Diğer taraftan bizler TEMA gönüllüsü olarak da doğaya olan borcumuzu ödemek için böylesi çalışmalara katılmaktan ve 100 diyetisyen olarak bu akşam böylesi bir imzayı atmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

“SAHADA DA EL ELE OLACAĞIZ”

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Nermin Tol, “Kocaeli’de faaliyet gösteren 100 diyetisyenin TEMA gönüllüsü olmasından dolayı çok mutluyuz. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğiniz için ve bizlere de bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkürler. Bu manada 100 gönüllü diyetisyenimiz ile saha çalışmalarını da yapmaktan büyük mutluluk duyacağız” dedi. Konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Murat Baş ve Dr. Dilşat Baş da dengeli ve yeterli beslenme sorununun çağın en büyük sorunu olduğunu belirterek istatistiki bilgilerle kadınların erkeklere oranla daha fazla obezite rahatsızlığına yakalandığını, fakat son yıllarda obezite artış hızının erkeklerde daha fazla olduğunu ifade ettiler.

 

# sağlık

08 Şub 2022 - 15:40 - Gündem

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