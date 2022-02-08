Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve yönetimini makamında konuk etti. Özdemir ile birlikte heyette meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileri de yer aldı. Özdemir ve beraberindeki heyet, Başkan Şener Söğüt’e çiçek takdim ederken, Başkan Söğüt de Özdemir’e küçük bir hediye sundu. Söğüt, “AK Parti, milletin kurduğu partidir. Boşa geçirecek bir dakikamız bile yok. Bu kutlu mücadelenin sancaktarlığını da hep kadınlarımız yapmıştır. Önümüzde önemli bir seçim var. Bu seçime kadar da girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmayacağız” dedi. Özdemir de Başkan Söğüt’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.