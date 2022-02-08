İYİ Partili kadınlar, Kartepeli kadınlarla buluştu

İYİ Parti İl Kadın Politikalar Başkanlığı üyeleri, Kartepe’ye çıkarma yaptı. İl Kadın Politikaları Başkanı Pelin Dönge ve ekibi ilk olarak KARKAD'ı ziyaret etti. Kadınların yaptıkları çalışmaları inceleyen Dönge ve ekibi, destek için de her zaman hazır olup birlikte ortak çalışma yapabileceklerini ifade etti. İYİ Partili kadınların ikinci durağı ise Uzuntarla Mahalle Muhtarı Nimet Karagöz ve Ataevler Mahalle Muhtarı Neslihan Serim oldu. Kadın muhtarların sayısının çok olması gerektiğini belirten İl Kadın Politikalar Başkanı Pelin Dönge, "Türkiye genelinde 51 bin muhtardan sadece bin 127’si kadındır. Varlıklarının daha çok artması için eşitlikçi bir yönetim anlayışını hep beraber inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

CAMİ İÇİN KOLLARI SIVAMIŞLAR

İYİ Partili kadınlar, Uzuntarla Muhtarı Nimet Karagöz ile birlikte bölgenin cami inşaatına destek vermek için kolları sıvayan kadınları ziyaret etti. Caminin yapılabilmesi için kimi kadınlar kum taşırken kimilerinin ise harç yapmak için çalıştığını gören İYİ Partili kadınlar büyük şaşkınlık yaşadı. Aynı zamanda caminin inşaatı için kadınların elleriyle açtıkları yufkaları sattığını öğrenen partili kadınlar onların da yanına gitti. Kadınlara kolaylıklar dileyen Dönge ve ekibi her zaman desteğe hazır olduklarını söyledi.