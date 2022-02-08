08 Şub 2022 - 15:43- Gündem G: 08 Şub 2022 - 15:44

KARBAFED’den Başiskele muhtarlarına ziyaret

Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Başkanı Mikail Kalyoncu; Başiskele’de Körfez Mahallesi Muhtarı Nihat Ala, Yeşilkent Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin ve Sepetli Pınar Mahalle Muhtarı Osman Özer ile buluştu
KARBAFED’den Başiskele muhtarlarına ziyaret mask

Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Başkanı Mikail Kalyoncu, Başiskele muhtarlarını ziyaret etti. Başkan Mikail Kalyoncu, ziyaret ettiği muhtarların sorunlarına da ortak oldu. Körfez Mahallesi Muhtarı Nihat Ala’nın muhtarlık bürosundaki görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Yeşilkent Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin ve Sepetli Pınar Mahalle Muhtarı Osman Özer’in katılımı ile sorunlar masaya yatırıldı. Mahalle sakinlerinden KARBAFED Yönetim Kurulu Üyesi Vahit Kuzu ve Selçuk Çelebi ziyarette Kalyoncu'yu yalnız bırakmadı. Muhtar Nihat Ala, Mehmet Şahin ve Osman Özer ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Başkan Mikail Kalyoncu muhtarlara ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere gıda kolisi bıraktı. 
# Başiskele

08 Şub 2022 - 15:43 - Gündem

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