Körfez’de 1 yılda 380   kg atık ilaç toplandı 

Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında örnek ve koordineli çalışmalarını sürdürüyor. Körfez Belediyesi kullanma süresi dolan ilaç ve ilaç atıklarının toplanması ve imha edilmesi noktasında geçtiğimiz yıl başlattığı çalışma ile eczanelere Atık İlaç Toplama Kutuları teslim etmişti.



380 KG ATIK İLAÇ TOPLANDI

9 âdet gönüllü eczanelere bırakılan Atık İlaç Kutuları ile Mimar Sinan, Atalar, Yavuz Sultan Selim ve Güney Mahallesi'nde bulunan Mobil Atık Getirme Merkezlerine de atık ilaçlar için oluşturulan haznelerde 1 yıl içerisinde 380 kg atık ilaç toplandı.



BERTARAF EDİLECEK

Atık ilaçların doğada bulunmasının tehlike oluşturduğunu belirten yetkililer, uygun koşullarda bertarafının sağlanması gerektiğini belirterek, “Atık İlaç Toplama Kutuları” ile kaynağında ayrıştırılan ilaç atıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden İZAYDAŞ’ta bertarafı sağlanıyor” denildi.