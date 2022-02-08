Aygün, gençlerle buluştu   

Talep ve önerilerini iletebilecekleri whatsapp grubu oluşturan Derinceli gençleri zaman zaman belediyede konuk eden ve onlarla düzenli olarak istişarede bulunan Başkan Aygün, bu kez gençleri Yelken Kafe’de ağırladı. İlçe genelinde birçok önemli projeyi hayata geçiren Başkan Aygün, bu buluşmada geride kalan üç yıllık süreç içerisinde hizmete sundukları çalışmaları sinevizyon eşliğinde gençlerle paylaştı. Çocuklar ve gençlere yönelik projeleri hayata geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Aygün, bir kez daha ‘Gençlerimiz, geleceğimizdir’ vurgusunda bulundu.
GENÇLİK VE SPOR MERKEZLERİ
İlçeye kazandırdıkları projelerde gençleri her zaman ön plana aldıklarını belirten Başkan Aygün, “Gençlerimiz için Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi, Bahattin Çelik Spor Kompleksi ve Dumlupınar Spor Merkezimizi tamamlayarak kullanıma sunduk. Bunun yanında bazı parklarda ve belirlenen noktalarda yeni halı sahaları da kullanıma açıyoruz. 5 ayrı noktada halı sahalarımızı tamamladık, 11 ayrı bölgede daha çalışmalarımız sürüyor. Gençlerimizi en iyi şartlarda yetiştirmek düşüncesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Tekin 41 - 57 yaşındayım yüz yüze makamında konuştuk.Tanidigim en büyük yalancisin.Olurda tesadüf bir yerde karşılaşırsak yüzüne vuracağım.Genclerle bulusmussun kesin senin yandaş tayfanin çocuklarıdır..Oğlumda genç.Ama senden ve senin gibilerden nefret ediyoruz.Her türlü ispata hazırım.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.