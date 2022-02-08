Aygün, gençlerle buluştu   

Talep ve önerilerini iletebilecekleri whatsapp grubu oluşturan Derinceli gençleri zaman zaman belediyede konuk eden ve onlarla düzenli olarak istişarede bulunan Başkan Aygün, bu kez gençleri Yelken Kafe’de ağırladı. İlçe genelinde birçok önemli projeyi hayata geçiren Başkan Aygün, bu buluşmada geride kalan üç yıllık süreç içerisinde hizmete sundukları çalışmaları sinevizyon eşliğinde gençlerle paylaştı. Çocuklar ve gençlere yönelik projeleri hayata geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Aygün, bir kez daha ‘Gençlerimiz, geleceğimizdir’ vurgusunda bulundu.

GENÇLİK VE SPOR MERKEZLERİ

İlçeye kazandırdıkları projelerde gençleri her zaman ön plana aldıklarını belirten Başkan Aygün, “Gençlerimiz için Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi, Bahattin Çelik Spor Kompleksi ve Dumlupınar Spor Merkezimizi tamamlayarak kullanıma sunduk. Bunun yanında bazı parklarda ve belirlenen noktalarda yeni halı sahaları da kullanıma açıyoruz. 5 ayrı noktada halı sahalarımızı tamamladık, 11 ayrı bölgede daha çalışmalarımız sürüyor. Gençlerimizi en iyi şartlarda yetiştirmek düşüncesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.