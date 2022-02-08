“Suriyeli Sığınmacılar geri gönderilmelidir”

Yeniden Aydınlanma Derneği Genel Merkezi’nce “Türkiye’ye Göç Edenlere Halkın Bakışı” konulu saha çalışmasının sunumu Kocaeli Fuar İçi Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıya Yeniden Aydınlanma Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeniden Aydınlanma Derneği İl Temsilcisi Selçuk Pınar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nurcan Acaroğlu Göktaş, Aydınlar Ocağı Başkanı Süleyman Pekin, Akça Koca Kültür Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, Halk Kürsüsü Derneği Başkanı Ramazan Sevinç, Türkan Özcan, Cemil Uslu, Gebze Duraklı Köyü Derneği Kadın Kolları Başkanı Ümran Yavaş Tepecik ve çok sayıda dinleyici katıldı.

SÖNMEZ: GERİ GÖNDERİLMELİLER

Suriyeli Sığınmacıların hukuki, sağlık ve toplumsal uyum noktalarının değerlendirildiği toplantıda Av. Ruhittin Sönmez, “Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Statüsü ve Geri Gönderilme Meselesi’ konulu sunumunda uluslararası hukuka göre Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta ve gelişlerindeki sebepler ortadan kalktığı için de, geri gönderilmeleri gerekmektedir” dedi.

YILDIRIM: HALKIN YÜZDE 90’I İSTEMİYOR

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nizamattin Yıldırım; Yeniden Aydınlanma Derneği Genel Merkezince gerçekleştirilen 21 ilde gerçekleşen anket çalışmasının sonuçlarını değerlendirdi. Halkın yüzde 90’a varan oranlarda Suriyeli sığınmacıları istemediğini ifade etti. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde Kordiyolog Prof. Dr. Atilla Bitigen ise, Türkiye’deki Suriyeli kadınlardaki doğum oranının Suriye’dekilerin iki katı olduğu gibi ilginç bilgilerini paylaştı.

ARI: KENDİNİ TÜRK HİSSETMEYENLER PROBLEM OLACAKTIR

Programın son konuşmacısı Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Adem Arı ise, “Bugün Kocaeli’ye gelen kitleler, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halka Türk Milleti denir’ tarifinde ifade ettiği millet kavramı etrafında bütünleşmiştir. Cumhuriyetin kuruluşuna katkı sağlamamış, kendini Türk hissetmeyen topluluklar bu bilincin oluşmasında problem olmaya devam etmektedir” dedi. Ardından KOÜ Öğretim Üyesi Hasan Kolcu “Tezatların Şairi Tevfik Fikret” adlı kitabını imzaladı.