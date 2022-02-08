Kocagöz: Siyasi partilere eşit mesafedeyiz

Kurulduğu günden bu yana aktif çalışmalarıyla dikkat çeken Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği, istişare toplantıları ve görüş alışverişleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, KOVİAD Başkanı Harun Reşit Kocagöz; CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit İlçe Yöneticileri, İzmit Belediye Meclis Üyesi aynı zamanda Dernek Yöneticisi Mehmet Baştürk’ü ağırladı. Ziyarette, Dernek Başkan Vekili Murat Topal, Denetleme Kurulu Başkanı Levent Yağız, Dernek Muhasibi Sabri Yıldız, Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Okumuş da hazır bulundu. Ziyarette kentin ekonomi başta olmak üzere, kültürel ve sosyal konuları istişare edildi. CHP heyetine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Kocagöz, “KOVİAD olarak üyelerimiz doğrultusunda, parti ayırt etmeksizin eşit mesafedeyiz” dedi.