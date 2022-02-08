08 Şub 2022 - 15:50- Gündem G: 08 Şub 2022 - 15:54

Kiptaş İzmit Çınar Evler   Projesi tam gaz devam ediyor 

  İBB Kiptaş ve İzmit Belediyesi işbirliğiyle yapımı hızla devam eden ve işbirliği açısından örnek bir proje olan Kiptaş İzmit Çınar Evleri projesinde inşaat çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 62’ye ulaştı 

Kiptaş İzmit Çınar Evler   Projesi tam gaz devam ediyor  mask

 
İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş’ın depreme dayanıklı, doğa dostu ve yenilikçi yapısıyla vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılaması amacıyla Arızlı Akpınar’da hayata geçirdiği Kiptaş İzmit Çınar Evleri projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projede ortalama kat brüt alanları 87 metrekare olan 37 adet 2+1 bahçe kullanımlı daire, 93 metrekare olan 66 adet 2+1 daire, 124 metrekare olan 40 adet 3+1 olmak üzere toplam 4 bloklu 143 konut ve 5 dükkan bulunuyor. 
 
YÜZDE 62’Sİ TAMAMLANDI 

Hızlı ve verimli gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde projenin belirtilen takvimin öncesinde tamamlanması bekleniyor. İnsan ve çevre odaklı, mimari tasarıma önem verilen ve sosyal konut anlayışına yeni soluk getiren Kiptaş İzmit Çınar Evleri hem görüntüsüyle hem de depreme dayanıklı olmasıyla İzmitlilerin nitelikli konut ihtiyacını karşılayacak. Kocaeli sınırlarında dayanıklı yapı stokunu artırma yolunda model alınacak olan Kiptaş İzmit Çınar Evleri projesinde inşaat çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 62’ye ulaştı. 
# İzmit belediyesi

08 Şub 2022 - 15:50 - Gündem

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