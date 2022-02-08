“Köylülerimiz faturalara acil çözüm bekliyor”

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Teşkilat Başkanı Sinan Yıldız, İlçe Sekreteri Cemil Uslu, İlçe Başkan Yardımcıları Abdurrahman Akgül, Tuğba Kahyaoğlu, Yavuz Dursun, Erol Derin, Ali Osman Aydın, Nebiye Demirtaş, Umutcan Turgun, İlçe Yöneticisi Ayhan Ortaç, Kadın Politikaları Başkanvekili Ünzile Yılman, Körfez Mahalle Temsilcisi Nedret Yılmaz, Süverler Mahalle Temsilcisi Sefa Türk ile birlikte köy ziyaretlerine Şahinler ve Kulmahmut köyleri ile devam ettiler. Köy ziyaretleri ile ilgili bir açıklama yapan İlçe Başkanı Filiz, "Köylülerimiz gübre fiyatlarındaki artıştan şikayetçi. Gelen elektrik faturalarındaki artışı özellikle dile getiren köylülerimiz acil çözüm beklediklerini aktardılar. İktidarın beceriksiz politikaları ile zor günler geçiren vatandaşımızın yanında olacağız” dedi.