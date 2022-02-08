İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Teşkilat Başkanı Sinan Yıldız, İlçe Sekreteri Cemil Uslu, İlçe Başkan Yardımcıları Abdurrahman Akgül, Tuğba Kahyaoğlu, Yavuz Dursun, Erol Derin, Ali Osman Aydın, Nebiye Demirtaş, Umutcan Turgun, İlçe Yöneticisi Ayhan Ortaç, Kadın Politikaları Başkanvekili Ünzile Yılman, Körfez Mahalle Temsilcisi Nedret Yılmaz, Süverler Mahalle Temsilcisi Sefa Türk ile birlikte köy ziyaretlerine Şahinler ve Kulmahmut köyleri ile devam ettiler. Köy ziyaretleri ile ilgili bir açıklama yapan İlçe Başkanı Filiz, "Köylülerimiz gübre fiyatlarındaki artıştan şikayetçi. Gelen elektrik faturalarındaki artışı özellikle dile getiren köylülerimiz acil çözüm beklediklerini aktardılar. İktidarın beceriksiz politikaları ile zor günler geçiren vatandaşımızın yanında olacağız” dedi.
08 Şub 2022 - 15:52- Gündem Güncelleme: 08 Şub 2022 - 15:54
“Köylülerimiz faturalara acil çözüm bekliyor”
İlçe Teşkilatı ile birlikte Şahinler ve Kulmahmut köylerini ziyaret eden İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, “Gelen elektrik faturalarındaki artışı özellikle dile getiren köylülerimiz acil çözüm bekliyor” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.