Gölcükspor’da  Baturman dönemi   

BAL’da amatör olarak yoluna devam eden Gölcükspor’un yönetim kurulu, tenin adam değişikliğine gitti. Can Güven ve ekibi ile yollar ayrıldı, Bülent Baturman ve ekibi göreve geldi. Açıklamada “Çetin bir mücadele vermemize rağmen uzatmalarda yediğimiz bir golle evimizde Karamürsel karşısında ilk mağlubiyeti aldık. Ortaya çıkan sonuçtan sonra yönetim kurulu olarak Can Güven hocamız ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaştık. Aynı zamanda göreve geldiği günden bu yana can hıraş çalışan Genel Kaptanımız Olcay Balaban görevinden affını istedi.



Baturman ve ekibi geldi



Boşalan teknik heyet koltuğuna Kocaelispor’un efsanevi oyuncusu ve teknik direktörlükte de önemli bir isim olan Bülent Baturman ve ekibi ile anlaştık. Bülent hocamızın yardımcılığını Emre Numan Bayraktaroğlu Kaleci Antrenörlüğünü Rüstem İsmailoğlu yapacak. Yönetim kurulu üyemiz ve altyapı sorumlumuz Hulusi Uzuner ve transfer komitesi üyemiz Semih Sofu görevlendirilmiştir” denildi.