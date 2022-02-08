Gölcükspor’da  Baturman dönemi   

BAL’da amatör olarak yoluna devam eden Gölcükspor’un yönetim kurulu, tenin adam değişikliğine gitti. Can Güven ve ekibi ile yollar ayrıldı, Bülent Baturman ve ekibi göreve geldi. Açıklamada “Çetin bir mücadele vermemize rağmen uzatmalarda yediğimiz bir golle evimizde Karamürsel karşısında ilk mağlubiyeti aldık. Ortaya çıkan sonuçtan sonra yönetim kurulu olarak Can Güven hocamız ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaştık. Aynı zamanda göreve geldiği günden bu yana can hıraş çalışan Genel Kaptanımız Olcay Balaban görevinden affını istedi.
Baturman ve ekibi geldi
Boşalan teknik heyet koltuğuna Kocaelispor’un efsanevi oyuncusu ve teknik direktörlükte de önemli bir isim olan Bülent Baturman ve ekibi ile anlaştık. Bülent hocamızın yardımcılığını Emre Numan Bayraktaroğlu Kaleci Antrenörlüğünü Rüstem İsmailoğlu yapacak. Yönetim kurulu üyemiz ve altyapı sorumlumuz Hulusi Uzuner ve transfer komitesi üyemiz Semih Sofu görevlendirilmiştir” denildi.
BAL’da amatör olarak yoluna devam eden Gölcükspor’un yönetim kurulu, tenin adam değişikliğine gitti. Can Güven ve ekibi ile yollar ayrıldı, Bülent Baturman ve ekibi göreve geldi. Açıklamada “Çetin bir mücadele vermemize rağmen uzatmalarda yediğimiz bir golle evimizde Karamürsel karşısında ilk mağlubiyeti aldık. Ortaya çıkan sonuçtan sonra yönetim kurulu olarak Can Güven hocamız ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaştık. Aynı zamanda göreve geldiği günden bu yana can hıraş çalışan Genel Kaptanımız Olcay Balaban görevinden affını istedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.