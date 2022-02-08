Elektrik ücretlerine yapılan son zamlardan ülkemizdeki ibadethaneler de etkilendi. Pek çok cami ve cemevine binlerce liralık elektrik faturası gönderildi. Ticarethane statüsü ile kesilen faturalara İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız tepki gösterdi. Konuyla ilgili sert bir açıklama yayınlayan Yıldız, “Vatandaş kışın soğukta, yazın sıcakta camiye gidip nasıl ibadetini yapacak? Bunlar vatandaşımızı ibadethanelerden soğutuyorlar. Camileri ticari müessese gibi görüp elektrik faturalarını ticarethane statüsünden kesmek akılla, mantıkla bağdaşmaz. Ne camilerimiz ne cem evlerimiz bu faturaları ödeyemez. Camiler ve cemevleri ticarethane değildir. İbadethaneleri ticarethane gibi görmek ancak mevcut iktidara yakışır. Bir an önce bu yanlıştan dönülsün” ifadelerini kullandı.
08 Şub 2022 - 15:53- Siyaset Güncelleme: 08 Şub 2022 - 15:55
“İbadethaneleri ticarethane gibi görmek ancak size yakışır”
İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız camilere ve cem evlerine gönderilen astronomik elektrik faturaları ile ilgili açıklama yaptı. Yıldız, “Camiler ve cemevleri ticarethane değildir. İbadethaneleri ticarethane gibi görmek ancak mevcut iktidara yakışır” dedi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.