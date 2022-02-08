“İbadethaneleri ticarethane gibi görmek ancak size yakışır”

Elektrik ücretlerine yapılan son zamlardan ülkemizdeki ibadethaneler de etkilendi. Pek çok cami ve cemevine binlerce liralık elektrik faturası gönderildi. Ticarethane statüsü ile kesilen faturalara İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız tepki gösterdi. Konuyla ilgili sert bir açıklama yayınlayan Yıldız, “Vatandaş kışın soğukta, yazın sıcakta camiye gidip nasıl ibadetini yapacak? Bunlar vatandaşımızı ibadethanelerden soğutuyorlar. Camileri ticari müessese gibi görüp elektrik faturalarını ticarethane statüsünden kesmek akılla, mantıkla bağdaşmaz. Ne camilerimiz ne cem evlerimiz bu faturaları ödeyemez. Camiler ve cemevleri ticarethane değildir. İbadethaneleri ticarethane gibi görmek ancak mevcut iktidara yakışır. Bir an önce bu yanlıştan dönülsün” ifadelerini kullandı.