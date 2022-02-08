Büyükakın’dan   kort müjdesi     

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, 1999’dan bu yana Türk sporuna birçok milli sporcu, Türkiye Şampiyonları ve yurtdışında tam tenis bursu ile okuyan sporcular kazandırmış ve kazandırmaya devam eden İzmit Tenis Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen U-16 Türkiye Tenis Şampiyonası’nın ödül törenine katıldı. İzmitli Şampiyon Tenisçi Duru Kuşçu ile kısa bir süre gösteri maçı da yapan Başkan Büyükakın, sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Başkan Büyükakın, kupa töreni öncesi yaptığı konuşmada, hayata geçirecekleri çok daha güzel tenis kortlarının müjdesini de tenis severlerle ve sporcularla paylaştı.

