"Fikri neyse zikri de o"

İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu, “Sayın Başkan Tahir Büyükakın, şu malum konuşmasına gelen tepkilerin ardından, sözlerinin çarpıtıldığını ve yanlış anlaşıldığını belirten açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere bazı AK Parti İlçe Başkanları da yaptıkları tepki çeken açıklamaları sonrasında aynı tavrı göstermişlerdi. Onlar istedikleri kadar inkar etsinler, biz biliyoruz ki insanın fikri neyse zikri de odur. Göreceksiniz Yüce Türk Milletimiz sizin amacınıza ulaşmanıza izin vermeyecek ve gereken cevabı size sandıkta verecek. Evet, sizin de söylediğiniz gibi 2023’te kesinlikle bir hesaplaşma olacak. Ama bu planlarınızın tamamen dışında son 21 yılda yaptıklarınızın hesaplaşması olacak. Cumhuriyetin değerleriyle hesaplaşmaya kalkışan daima kaybeder” dedi.