İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu, “Sayın Başkan Tahir Büyükakın, şu malum konuşmasına gelen tepkilerin ardından, sözlerinin çarpıtıldığını ve yanlış anlaşıldığını belirten açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere bazı AK Parti İlçe Başkanları da yaptıkları tepki çeken açıklamaları sonrasında aynı tavrı göstermişlerdi. Onlar istedikleri kadar inkar etsinler, biz biliyoruz ki insanın fikri neyse zikri de odur. Göreceksiniz Yüce Türk Milletimiz sizin amacınıza ulaşmanıza izin vermeyecek ve gereken cevabı size sandıkta verecek. Evet, sizin de söylediğiniz gibi 2023’te kesinlikle bir hesaplaşma olacak. Ama bu planlarınızın tamamen dışında son 21 yılda yaptıklarınızın hesaplaşması olacak. Cumhuriyetin değerleriyle hesaplaşmaya kalkışan daima kaybeder” dedi.
08 Şub 2022 - 15:54- Siyaset Güncelleme: 08 Şub 2022 - 15:55
"Fikri neyse zikri de o"
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın "100 yıllık hesaplaşma” şeklindeki açıklamasına tepki gösteren İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu, “Onlar istedikleri kadar inkar etsinler, biz biliyoruz ki insanın fikri neyse zikri de odur” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.