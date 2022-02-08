08 Şub 2022 - 15:55- Siyaset G: 08 Şub 2022 - 15:56

“Kötü niyet besleyenler Cumhuriyetin değerleri altında ezilirler”

Büyükakın’ın “100 yıllık hesaplaşma” sözlerine tepki gösteren CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, “Dilinin altında başka şeyler saklayanlar, kötü niyet besleyenler Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet’in temel değerleri altında ezilip kalırlar” dedi
“Kötü niyet besleyenler Cumhuriyetin değerleri altında ezilirler” mask

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın “100 yıllık hesaplaşma” sözlerine bir tepki de CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu’dan geldi: Aksu, “2023 yılında 100 yıllık hesaplaşma’ derseniz adres bellidir; Cumhuriyetin 100. yılının yaşanacağı tarihi yani 2023’ü işaret eder. Hesaplaşma 100 yıl önce yapıldı ve Cumhuriyet kuruldu. Dilinin altında başka şeyler saklayanlar, kötü niyet besleyenler Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet’in temel değerleri altında ezilip kalırlar. Tahir Bey, ne Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir Bakanı ne de sözcüsü bir siyasetçidir. CHP Genel Merkezi, İl, İlçe Örgütleri olarak Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyetimizin Kurucu ilkelerine bağlıyız, sonsuza kadar da sahip çıkacağız” dedi.
# Mustafa, chp

08 Şub 2022 - 15:55 - Siyaset

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