Esnaftan fatura isyanı! Faturalarını yaktılar

Kocaeli’de yüksek gelen faturalara tepkiler yağmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün İzmit Yürüyüş Yolunda bir araya gelen grup yüksek faturalara tepki göstermek için faturalarını yakmıştı. Bugün de İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan Gökkuşağı İş Merkezi esnafları bir araya gelerek faturalara tepki gösterdi. Faturalarını yakan esnaf hükümete tepki gösterdi.

“BU SOĞUKTA NEDEN ÜŞÜMEK ZORUNDAYIM?”

İş Merkezinde aktar olarak hizmet veren Tuğba Çolpan küçük esnafın zaten zor durumda olduğunu belirterek gelen zamlar sonrası işlerinin düştüğünü ifade etti. Çolpan konuşmasında, “Şimdi kazancımızın bir kısmını faturalara veriyoruz. Birisi artık bizi duysun. Küçük esnafı bitirdiler. Bize resmen dükkanınızı kapatın diyorlar. Normalde benim faturam geçtiğimiz ay 350 lira gelmişti. Son faturam 850 TL geldi. Zam gelecek diye doğru dürüst ısıtıcımı yakmıyorum. Buzdolabımın fişini çektim. Soğukta oturuyorum. Dükkanın ışıkları kapalı. Normal şartlarda benim dükkanımın dışarıdan parlaması gerekiyor. Bunları yapmadığım halde 850 lira fatura geliyor. Zamların artık geri çekilmesi gerekiyor. Birilerinin cepleri dolacak diye ben niye işkence çekiyorum. Bu soğukta ben niye üşümek zorundayım? Resmen elektrik faturam fazla gelmesin diye ısıtıcı çalıştırmıyorum. Soğukta kalıyorum hasta olma pahasına ama yine de 850 lira fatura geliyor” ifadelerini kullandı.

“BİRİLERİ 50 BİN DOLARLIK ÇANTA TAKACAK DİYE BEN ÜŞÜYORUM”

Zaten her hafta ürünlere yeterince zam geldiğini ifade eden Çolpan, “Bunlarla boğuştuğumuz yetmiyormuş gibi bir de faturalarla boğuşuyoruz. Artık lütfen kim ilgileniyorsa bununla, devlet yetkililerine sesleniyorum. Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Birileri gayet güzel ejder meyveleri yerken, birileri 50 bin dolarlık çantalarla gezerken ben burada soğukta oturmaya karşıyım. Gerekirse Ankara’ya yürürüm. Artık yeter. Sesimizi çıkartamıyoruz. Ya FETÖ’cü ilan ediyorlar ya da terörist ilan ediyorlar. Hepimizi pıstırdılar Ama ben korkmuyorum. Haykıracağım. İsterlerse terörist ilan etsinler, isterlerse hain ilan etsinler. Ben ülkem için konuşuyorum. İnsanca yaşamak istiyorum. Birileri için biz bu ülkede fakirlik çekiyoruz. Birileri güzel yaşarken ben niye burada soğukta oturuyorum. Ya bu işten ellerini çeksinler, bu ülkeyi yönetecek düzgün insanlara bıraksınlar ya da bu işe el atsınlar” şeklinde tepki gösterdi.

“KAPATILIM DÜKKANLARI DEVLET BAKSIN BİZE”

İş Merkezinde manav olarak hizmet veren Necip Özdemir, “Benim manav dükkanım var. Dükkanda iki lamba var. Normalde yüz lira elektrik faturası geliyordu geldi bu ay 300 lira. Kar kışta ısıtıcıyı hiç yakmadım bile. Gerisini siz düşünün. Kapatalım gidelim o zaman devlet baksın bize” dedi.

“7’İNCİ ELEMANIM ELEKTİRİK”

İş Merkezi Kuaförlerinden Burak Gacemir, “Normalde 6 tane eleman çalıştırıyorum. 7’inci elemanım elektrik, 8’inci elemanım kira bu saatten sonra. Ya geri çekilecek ya da biz küçük esnaf olarak biteceğiz. Son noktalardayız artık. Kira ve elektrik artık büyük masraf, bunların yanı sıra bir de her hafta yeni zamlar masraflar artıyor. Bütün ürünler ithal olduğu için artık altından kalkılmıyor. Her gün kayıp var. Buna artık dur denilmesi lazım” şeklinde konuştu.